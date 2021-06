Bezuinigen ja, maar kom niet aan Bergse minima en het VVV

Dat bleek tijdens de raadsvergadering over de bezuinigingen die Bergen op Zoom nog altijd boven het hoofd hangen. De financiële ruimte in de bezuinigingsplannen is minimaal. De linkse partijen hamerden er op niet de minima te ontzien. ,,Wij gaan niet akkoord zonder oplossing voor deze groep”, zei Selin Karar (GL).

Dominique Hopmans (VVD) denkt daar anders over. ,,Bergen op Zoom geeft in verhouding relatief veel uit aan toeslagen voor minima. Beter investeren we in deze groep mensen. Zorgen we dat ze aan het werk raken.”