Bezoekerscentrum klopt bij armlastige gemeente aan: 34.000 euro per jaar nodig

Dat bezoekerscentrum moet verrijzen aan de Ruytershoveweg, tussen de twee oorlogskerkhoven waar ruim 2400 graven liggen van militairen die sneuvelden bij de bevrijding van Nederland.

Niks te makken

Quote Zonder geld gemeente kunnen we niet verder Giel Janssen, Stichting Bezoekerscentrum Bergen op Zoom heeft geen cent te makken. Toch wil het college de beurs trekken. Jaarlijks maximaal 34.000 euro erin steken. Waarom? Omdat het bezoekerscentrum er anders helemaal niet komt, legt Giel Janssen, voorzitter van de Stichting Bezoekerscentrum uit.

,,We hebben om het centrum te realiseren zo'n 1,5 miljoen euro nodig. We hebben zicht op flinke steun van het V-fonds en van het Mondriaanfonds. Dat gaat om tonnen. Maar die stellen wel als voorwaarde dat er een sluitende jaarlijkse exploitatie moet zijn.” Dat is logisch, want anders zou het nieuwe bezoekerscentrum bij gebrek aan geld al weer snel de deuren moeten sluiten.

Geen entree

,,We hebben berekend dat we 51.000 euro per jaar nodig hebben voor de exploitatie en voor onderhoud en afschrijving. We denken zelf zo'n 17.000 euro per jaar bij elkaar te kunnen krijgen.”

Maar 51.000 euro lukt nooit, erkent hij eerlijk. ,,We willen beslist geen entree heffen, het is geen museum, het is een plek om te bezinnen, om na te denken. Waar we aandacht besteden aan onder meer de Slag om de Schelde.”

Zwart zaad

Maar zonder eigen inkomsten kan de stichting niet anders dan aankloppen bij de gemeente. Dat ligt gevoelig, want Bergen op Zoom zit op zwart zaad. De fractievoorzitters zijn er al over gepolst, burgemeester en wethouders willen geld geven.

Er is weinig andere keus. Want zonder de centen van de gemeente komt er geen geld van V-fonds en Mondriaanfonds. En komt er dus ook geen bezoekerscentrum. ,,Dan kunnen we niet verder”, aldus Janssen.

Meer bezoekers

De militaire erevelden in Bergen op Zoom trekken nu naar schatting zo'n 20.000 bezoekers per jaar. Dat aantal zal forse groeien is de verwachting, naar meer dan 30.000. Dat is gebaseerd op de ervaring in Holten, waar ook zo'n centrum is bij een oorlogsbegraafplaats.