'Bezoekerscentrum bij oorlogsbegraafplaatsen in Bergen op Zoom'

Dat gebeurde op de dag dat Bergen op Zoom de bevrijding herdenkt. In dat bidbook heeft de Stichting Bevrijding Brabantse Wal uitgebreid verwoord waarom een visitorcentre nodig is.

Wie nu de begraafplaatsen, een Canadese en een Britse, bezoekt treft er honderden graven. Met namen van de gesneuvelden, hun rang. Maar dan houdt het zo ongeveer wel op. Wat niet wordt verteld is waarom ze sneuvelden. Hoe belangrijk de Slag om de Schelde was, waarbij met name de Canadezen het leven lieten. Langs welke route ze optrokken, waar ze strijd moesten leveren tegen de Duitsers.

Nieuwdorp

Wie daar meer over wil weten kan alleen in Zeeland terecht, in Nieuwdorp, waar het Bevrijdingsmuseum Zeeland is ingericht. ,,In de omtrek van Bergen op Zoom is nu voor een breed publiek amper goed gedocumenteerde en geordende achtergrondinformatie te vinden over de bevrijding van West-Brabant en de daaraan voorafgaande Slag om de Schelde'', aldus het bidbook.

Jeugd

In het bezoekerscentrum kan met name die Slag om de Schelde beter onder de aandacht worden gebracht. Als voorbeeld voor zo'n centrum noemt de stichting de Canadese begraafplaats in Holten en de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Door informatie te presenteren in het centrum is ook de jeugd te betrekken bij het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.

2019

De Stichting Bevrijding Brabantse Wal ziet het centrum op de groenstrook tussen beide begraafplaatsen. En hoopt in 2019, wanneer uitgebreid wordt stilgestaan bij 75 jaar bevrijding al een tijdelijke voorziening te kunnen openen.

Het definitieve centrum zou er dan in 2020 moeten staan. Met de realisatie is ongeveer een miljoen euro gemoeid, zo leert informatie uit Holten.