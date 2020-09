Bezoekerscentrum bij erevelden komt er: Bergen op Zoom betaalt jaarlijks 34.000 euro

Het voorstel van de VVD om pas in december een besluit te nemen als er ook knopen gehakt moeten worden over bezuinigingsvoorstellen haalde het niet.

Grote sponsors

Vervolgens opperde de VVD om de 34000 euro subsidie in tien jaar af te bouwen. ,,Dat is een redelijke periode voor de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden om financieel zelfstandig te worden”, stelde Dominique Hopmans die ook aandrong om bij de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen en de provincie aan te kloppen voor geldelijke steun.

Enorm dilemma

,,Het is een enorm dilemma. We hebben diep respect voor de militairen die gevallen zijn voor onze vrijheid. Tegelijkertijd willen we een financieel gezonde gemeente worden. We moeten moeilijke keuzes maken.”

Het CDA liet weten nu geen behoefte te hebben aan een bezoekerscentrum. ,,We koesteren onze vrijheid, maar dit voorstel komt nu op een ongunstig moment”, stelde Erik Verbogt. ,,Met het idee voor een bezoekerscentrum is niets mis, maar nu Bergen op Zoom het financieel zo moeilijk heeft is structureel subsidie verstrekken niet wenselijk.” De PvdA kon zich ook vinden in het afbouwen van de subsidie in tien jaar.