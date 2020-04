Bewoners woongroep weten: briefje op de deur betekent geen bezoek

Vrouw (23) gooit ruiten in, steelt auto en rijdt in op uitgestap­te bestuurder (28) na ongeluk in Hoogerhei­de

15:30 HOOGERHEIDE - Een 23-jarige vrouw uit Goes is maandag opgepakt omdat ze verdacht wordt van meerdere strafbare feiten, aldus de politie. Ze gooide ruiten in van een woning, stal een auto terwijl ze geen rijbewijs heeft en reed bewust iemand aan. Dat laatste gebeurde in Hoogerheide.