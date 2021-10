Bewoners willen snel actie tegen geluidsoverlast: ‘Fluisterasfalt kan wonderen verrichten’

Drie hennepkwe­ke­rij­en met honderden planten ontdekt bij woningen in Bergen op Zoom en Putte

7 oktober BERGEN OP ZOOM - In drie woningen in Bergen op Zoom en Putte waren tot woensdag hennepkwekerijen. Die dag ontdekte de politie in totaal 659 planten in de huizen. De vermoedelijke eigenaren van de kwekerijen moeten zich voor verhoor melden bij de politie.