Bewoners vrezen schade tijdens bouw politiebureau Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Bewoners aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom vrezen opnieuw voor scheuren in de muren als de bouw van het nieuwe politiebureau begint. Ook zijn er zorgen over de parkeerdruk als het pand er eenmaal staat.

Het nieuwe politiebureau moet het huidige pand aan de Jacob Obrechtlaan vervangen. Naast de politie komt ook de gemeenschappelijke meldkamer van ambulance, brandweer en politie in het pand. Juli volgend jaar neemt de politie de nieuwbouw aan de Zuid-Oostsingel in gebruik. Een half jaar later volgt de meldkamer, die nu nog in Middelburg en Tilburg zit.

Aannemer BAM Bouw en Techniek begint op zeer korte termijn met de bouw van het pand, dat drie verdiepingen telt. De eerste werkzaamheden bestaan uit het boren van de grondpalen, legt projectleider Jan Weterings van BAM uit. De aanvoer van materialen loopt via de Zwarteweg, langs het spoor. "Vrachtwagens leveren af op het bouwterrein."

De projectleider probeerde omwonenden op het politiebureau gerust te stellen. Een aantal vreesde voor verkeerschaos op de Zuid-Oostsingel. Volgens Weterings gaat dat niet gebeuren. Voor de bouwvak moet de fundering klaar zijn. In september wil de bouwer het hoogste punt hebben bereikt. En dit najaar volgen de gevels.

Wel vrezen enkele bewoners opnieuw voor scheuren in de woningen, als de bouw begint. Dat is eerder gebeurd, tijdens de voorbereidende werkzaamheden van nieuwbouwproject Hof van Asselbergs, op het voormalige terrein van de BBA busremise. Volgens Weterings is de kans op nieuwe scheuren klein doordat de grondpalen worden geboord. "Meld het ons meteen als er wel schade ontstaat."

BAM heeft de huidige situatie van verschillende woningen aan de Zuid-Oostsingel in beeld gebracht. Tijdens de avond blijkt dat meer bewoners vooraf zo'n onderzoek willen, om achteraf narigheid te voorkomen. Weterings neemt dat verzoek in overweging. "Toezegging ga ik nu niet doen. Maar ik wil er wel over nadenken."