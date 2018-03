En dat is ook wat ze maandag inbrengen in het overleg met wethouder Yvonne Kammeijer. ,,We zijn het kotsbeu'', zegt woordvoerder Eddie Simonis. Er is een plan van aanpak in de maak voor de centrumring en de toevoerwegen, maar het gaat de bewoners allemaal te langzaam. Daarom voeren ze de druk op.

Te weinig

De bewoners voeren al geruime tijd actie. Voor veilige en vooral gezonde straten. Want daar gebeuren nu te veel ongelukken. In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad kregen ze vanuit de politiek bijval. Maar er is tot nu toe te weinig concreet gebeurd, vinden ze. ,,Er is een verkeersbord veranderd op kruising Van Konijnenburgweg en Westersingel.'' Het bord dat er nu hangt verwijst het verkeer naar de A4.

Quote Bewoners zijn het kotsbeu Eddie Simonis, woordvoerder

En er is eenrichtingverkeer gekomen in een gedeelte van de Belvédèrestraat'', zegt Simons. Quick wins noemt de gemeente dat. Simpele maatregelen die op korte termijn konden worden uitgevoerd.

Vrachtverkeer

Maar de bewoners willen nu dat er wordt doorgepakt. De gemeente moet er zo snel mogelijk voor zorgen dat doorgaand vrachtverkeer niet meer op de centrumring kan komen. Dat kan door een verbod in te stellen dat al begint op Rooseveltlaan en Wouwsestraatweg, de twee belangrijkste invalswegen naar de stad. ,,Chauffeurs moeten meteen zien dat ze niet rechtdoor mogen. Maar via Gagelboslaan en Marconilaan is er wel een ontsnappingsroute voor ze. Naar de Randweg Noord'', legt Simonis uit.

Volledig scherm Zo kan het ook zeggen de bewoners. Weg met doorgaand vrachtverkeer uit de stad. En hun straten. © Bewonerscomite

Groene golf

En op die Randweg Noord, maar ook op de Randweg Zuid-West en West moet de groene golf beter. Want die werkt nu niet. En daar komt volgens Ronald van Oosterhout, ook een van de bewoners, bij dat op meerdere plekken de verkeersborden aangepast moeten worden, omdat het verkeer niet richting Randweg en A4 wordt geleid. ,,We hebben daar een inventarisatie van gemaakt.''

Verder wijzen de bewoners op de gevaarlijke situatie op de Van Konijnenburgweg waar twee inritten kort na elkaar zitten bij de Woonboulevard en Bergse Dumphal.

Fijnstof

Ook moet er wat de bewoners betreft een nul-meting komen voor het fijnstof. Ze willen weten hoe de situatie is wat dat betreft. Want, zeggen ze: ,,Er is niks zo erg als onduidelijkheid.''

Om hun protest kracht bij te zetten hebben de bewoners vrijwel huis-aan-huis posters achter de ramen gehangen.

Volledig scherm Pamflet © Jeroen Peetoom/FraaieDingen