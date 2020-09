Bewoners vinden kogel in slaapkamer na horen knal in Bergen op Zoom

Groene container mag bij het vallen van het blad drie dagen aan de straat staan

25 september BERGEN OP ZOOM - De groene afvalcontainer mag van week 42 tot en met week 51 drie dagen per week aan de weg staan in plaats van maar één. Bewoners kunnen daar dan het bladafval in verzamelen nu er dit jaar geen bladkorven komen. Een motie van het CDA met die strekking is door het college omarmd.