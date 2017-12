Bewoners Vijverberg-Zuid in Bergen op Zoom krijgen brief over sloop van hun woningen

BERGEN OP ZOOM - Bewoners van 133 huizen in het gebied Vijverberg-Zuid in Bergen op Zoom hebben maandag een brief ontvangen van woningcorporatie Stadlander over de voorgenomen sloop van hun woning. De meeste bewoners in deze buurt weten al enkele jaren dat de huizen vanwege grootscheepse herstructurering van Gageldonk-West tegen de vlakte gaan.

Huurders kunnen gebruik maken van een sociaal plan waarbij ze in een tijdsbestek van anderhalf jaar voorrang krijgen bij toewijzing van een andere woning. Ze ontvangen hiervoor een verhuiskostenvergoeding van bijna 6000 euro.

De eerste fase van het sociaal plan gaat op 1 januari aanstaande lopen voor bewoners van de Waterleliestraat en Meidoornlaan (huisnummers 35-57). Fase twee begint op 1 juli 2019 en omvat eveneens huizen aan de Meidoornlaan, Teunisbloemstraat en Anemoonstraat. Medewerkers van Stadlander gaan in gesprek met de bewoners over hun woonwensen. ,,We vinden het belangrijk om de overgang voor de mensen zo soepel mogelijk te laten verlopen'', aldus Bert Jansen van Stadlander.

Overeind houden

Inmiddels is duidelijk dat niet alle woningen onder de slopershamer gaan. De eengezinswoningen aan Vijverberg-Zuid (nummers 22-44) blijven toch in de verhuur. De huizen zijn zeven jaar geleden nog opgeknapt en voldoen volgens Stadlander nog prima. Daarom is bij nader inzien besloten om deze huizen overeind te houden.