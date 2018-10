Bewoners Tuinwijk bespreken problemen in wijkbijeenkomst

Leerlingen van 't Rijks maken boekje: ‘Wat jongeren moeten weten over Alzheimer’

18:12 BERGEN OP ZOOM - Woensdag is in RSG ‘t Rijks aan de Burgemeester Stulemeijerlaan in Bergen op Zoom een boekje gepresenteerd over dementie. Het boekje is tot stand gekomen naar aanleiding van een gastles over dementie op ‘t Rijks.