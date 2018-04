Bewoners teleurgesteld over maatregelen om verkeersoverlast in Bergen op Zoom terug te dringen

Poolse vrouw Ossend­recht door misdrijf om het leven gekomen, echtgenoot wordt voorgeleid

16:47 OSSENDRECHT - De 51-jarige Ola Urbaniak uit Polen die zaterdagmiddag dood is aangetroffen in een woning in Ossendrecht, is door een misdrijf om het leven gekomen. Daar gaat de politie van uit, zegt woordvoerder Pierre-Ine Mattheussens. De eveneens Poolse echtgenoot van het slachtoffer wordt verdacht van het misdrijf. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.