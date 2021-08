Bewoners Steenbergseweg zijn hardrijders kotsbeu: ‘Drempels hebben geen zin, handhaven wel’

Waar moet het nieuwe hospice komen? TanteLoui­se denkt aan combineren met een nieuw St. Elisabeth

5 augustus BERGEN OP ZOOM - Het moet er alsnog van komen: een nieuw hospice in Bergen op Zoom. Maar niet op het perceel van de vroegere stadsboerderij aan Dumontsdreef in het centrum. Dat gaat in de verkoop. Zorgorganisatie tanteLouise verkent alternatieve locaties, zoals bij het nieuw te bouwen verpleeghuis St. Elisabeth in Halsteren.