Bewoners Steenbergen-Zuid geschrokken van branden: ‘Ik snap niet dat ze de dader niet te pakken krijgen’

STEENBERGEN - De schrik zit er goed in bij inwoners van Steenbergen-Zuid. ,,Het is heel beangstigend, ik slaap er niet lekker van”, aldus een mevrouw, die in de wijk woont. Ze reageert op de branden en vernielingen die regelmatig plaatsvinden in de wijk.