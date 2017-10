Bewoners staan met lege handen, woontoren in Bergen op Zoom komt er

,,De vraag is wel of u als gemeenteraad toen goed heeft beseft wat er mogelijk was.’’ Dat zei wethouder Patrick van der Velden woensdagavond tijdens een debat over deze kwestie in de gemeenteraadsvergadering. Aan het plan tornen voor een appartementencomplex met zeven verdiepingen wil hij niet. Dat kan hij niet maken. ,,Dan praat je over onbehoorlijk bestuur.’’ En de kans op een schadeclaim van de ontwikkelaar.