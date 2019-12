Bewoners Smitsvest volharden in verzet tegen hoogbouw Bergen op Zoom

Column Met Bergen op Zoom gaat het niet goed, helaas

28 december BERGEN OP ZOOM - Ach mijn stadje. Wat had je het weer zwaar te verduren afgelopen jaar. Terugdenkend aan 2019 is dat vooral wat mij raakt. Iedereen is er zo langzamerhand wel van doordrongen. Met Bergen op Zoom gaat het niet goed. Helaas. Iets met een torenhoge schuld. Die almaar verder oploopt. Als dat het onderwerp van gesprek is als je op een zonnige voorjaarsdag asperges koopt in het buitengebied van Halsteren, dan weet je dat het beroerd gaat.