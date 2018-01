Bewoners Rijtuigweg-Zuid in Bergen op Zoom: 'Zet de zaag in die kastanjes'

Bij de laatste storm van begin januari was het weer raak: twee kastanjebomen kukelden om en veroorzaakten schade aan woningen waaronder die van De Groot. Meer nog dan die materiële schade groeit de frustratie en het gevoel niet gehoord te worden de bewoners boven het hoofd. ,,Wij hebben geen hekel aan bomen, wij willen veilig wonen'', aldus De Groot die opsomde hoe vaak het in de voorbije jaren al fout ging met de kastanjes. ,,Wat dit met ons doet? Denk aan het volgende: angst, ongeloof, wantrouwen, slapeloze nachten, verslagenheid, de maat is vol.''

Ziek en zwak

Op vragen vanuit de gemeenteraad erkende een ambtelijke bomenkenner dat de kastanjebloedingsziekte 'wel aanwezig is in het bomenbestand'. Maar waar precies en hoe ernstig, is lastig aan te geven. ,,Dat varieert per jaar.'' Zieke bomen worden in principe jaarlijks gecontroleerd, gezonde bomen om de vijf jaar. De medewerker gaf aan dat de gemeente terughoudend is met snoeiverzoeken. ,,De boom raakt uit model en er ontstaan onnatuurlijke snoeigaten.''