Bewoners Piushof krijgen half jaar extra van Stadlander

Dat is de uitkomst van overleg dat woningcorporatie Stadlander, eigenaar van Piushof, en Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom dat deze week is gevoerd. ,,Dit is zo gek nog niet'', reageert Martien Huijgens namens de bewonerscommissie van Piushof.

Sociaal plan

Maar, zegt hij: ,,Ik laat het er niet bij zitten. Zodra we het sociaal plan krijgen ga ik praten met Stadlander.'' Hij doet dat omdat dat sociaal plan volgens hem hetzelfde is als voor bewoners van De Gentiaan. ,,Dat complex is zwaar verouderd, mensen wisten dat er iets ging gebeuren. Maar in de Piushof praat je over goede woningen die worden opgeofferd.'' Volgens hem moet daarom de compensatie hoger uitpakken.

Stadlander wil in totaal twaalf appartementen op begane grond en eerste verdieping van Piushof vrijmaken voor winkels. Bij zes appartementen is dat ettelijke jaren geleden al gebeurd. Er zit nu antikraak in. Nog eens zes appartementen zijn nu aan de beurt.

Onverwacht