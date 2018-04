Bewoners over Obrechtlaan in Bergen op Zoom: pak onoverzichtelijke kruising aan

BERGEN OP ZOOM - Op z'n vroegst in de tweede helft van volgend jaar gaan de Burgemeester Van Hasseltstraat, Jacob Obrechtlaan en Erasmuslaan op de schop.

Dat vertelde gemeentelijk projectleider Cees van den Kieboom maandagavond op de inloopavond over de herinrichting van het gebied. Hoe de straten er na de reconstructie uit komen te zien is nog onduidelijk. Alles is volgens Van de Kieboom nog blanco en mede afhankelijk van de ideeën van omwonenden en ondernemers. ,,Er is nog geen tekening.''

Gevaarlijk

De onoverzichtelijke kruising Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan is met al zijn verkeersstromen het grootste probleem. Het aantal (bijna)aanrijdingen is legio. Bewoner Jos Rommens van de Glacisstraat bracht het kernachtig onder woorden. ,,Dit kruispunt staat in de top 10 van de meest gevaarlijke kruispunten van het land.''

Rommens ergert zich ook aan de hoge snelheid van het verkeer op de Erasmuslaan, tussen Antwerpsestraatweg en het viaduct over het spoor. ,,Het is een racecircuit. Zeker in de avonduren.''

Rotonde

Overdag is er een ander probleem: de leerlingen van het Juvenaat die er schuin de weg oversteken en het zebrapad links laten liggen. ,,Levensgevaarlijk'', aldus Wim van Geel, eveneens uit de Glacisstraat. ,,Ze kiezen de kortste weg naar school. Het is wachten op dodelijke slachtoffers.''

Diverse aanwezigen stelden een middenberm op de Erasmuslaan voor om dat probleem te ondervangen. De beste oplossing lijkt een grote rotonde, met zo mogelijk vrijliggende fietspaden. ,,Het lijkt een logische oplossing'', zei de door de gemeente ingehuurde verkeersdeskundige Thomas Te Lintel Hekken. ,,De ruimte is er.''

Complex dossier

De bewoners van de Galgenbaan hebben een aanvullende voorwaarde, als die rotonde er komt. ,,Leg er fluisterarm asfalt aan.'' Want nu ervaren zij veel overlast van verkeerslawaai en trillingen.

De overlast in de Van Hasseltstraat is vergelijkbaar.