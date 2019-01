Bewoners lawaaiig Korteven hopen op geluidsscherm in bocht A4/A58

HOOGERHEIDE - Bewoners van buurtschap Korteven bij Hoogerheide dringen per brief bij Rijkswaterstaat aan op de aanleg van stiller asfalt en 565 meter geluidsscherm langs de snelweg A4/A58. Het college van Woensdrecht schaart zich achter hun schrijven.

Het budget van Rijkswaterstaat om maatregelen te nemen voor woningen met te hoge geluidsbelasting, is beperkt. Voor de zomer bepaalt RWS welke locaties in 2020 als eerste aangepakt worden. Woordvoerder Ger de Heer van de dertien gezinnen van Korteven, vindt dat het buurtschap met zijn ruim 30 inwoners aan de beurt is.

Quote De drukte bij Korteven en dus ook de geluids­over­last is flink toegenomen sinds de A4 werd doorgetrok­ken en België tolheffing invoerde Ger de Heer, woordvoerder buurtschap Korteven ,,Sinds de doorgetrokken A4 in 2014 open ging, is de verkeersdrukte flink toegenomen en de geluidshinder ook. Bovendien voerde België in 2016 tolheffing in. Truckchauffeurs die via Hoogerheide passeren, maken minder kilometers op Belgische bodem en betalen dus minder tol dan wanneer ze via Breda naar Antwerpen rijden. Bij Hazeldonk daalde de drukte met 10 procent, dat kwam er hier bij.”

Volgens De Heer stelde RWS al in 2017 vast dat de geluidsbelasting op de meeste woningen bij Korteven boven de norm van 65 decibel ligt. ,,Maar we weten niet of we tot de ernstigste gevallen van boven de 71 dB behoren. Want die worden met voorrang geholpen. In onze brief pleiten we ervoor ons de hoogste prioriteit te geven.”

Immers, die categorie komt als eerste aan bod, met de zwaarste maatregelen. ,,RWS heeft 900 miljoen voor heel Nederland. In hun saneringsprogramma wijzen ze straks de ergste gevallen aan die in 2020 worden aangepakt. Het budget dat overblijft, wordt in een tweede fase ingezet vanaf 2021, maar dat blijft beperkt tot gevelisolatie en zo. Terwijl de hinder bij ons het ergst is als we buiten zitten.”

Stiller asfalt

Dus hoopt Korteven in ‘hun’ bocht op een scherm van 565 meter lang en 2 meter hoog, een plan dat RWS al heeft uitgetekend. ,,Als ze ervoor kiezen dat uit te voeren, gaat bij ons de vlag uit. We hoeven geen machtige constructies zoals bij Steenbergen en Dinteloord. Relatief eenvoudige schermen van houtvezelbeton zoals bij de afslag Goes zijn prima. Die absorberen veel lawaai, vooral van de banden.” Ook geluidsarm asfalt richting Antwerpen is welkom. ,,Richting Bergen ligt dat er al en dat is merkbaar stiller.”

Quote Als gemeente willen wij de bewoners graag ondersteu­nen. Maar het rijk is nu aan zet om een sanerings­plan op te stellen Jeffrey van Agtmaal, wethouder gemeente Woensdrecht De Heer is erg tevreden over het Woensdrechtse college. ,,We trekken samen op in de lobby richting RWS. B en W hebben onze brief naar hen doorgestuurd en verklaard dat zij ons steunen.” Zo wil de gemeente een gezamenlijk signaal afgeven.