Bewoners Lambertijnenhof en Sterrebos krijgen duofiets na gulle gift Van Egeraat en Darvi

Corona maakt alles anders. Ook de manier waarop transportondernemers tijdens de feestdagen hun klanten bedanken. Waar het normaal relatiegeschenken uitdeelt, kozen Van Egeraat Verhuizingen en Darvi Transport dit keer voor de ondersteuning van een maatschappelijk doel: Vrienden van S&L Zorg. De stichting is enkele jaren geleden in het leven geroepen om bewoners van de instelling, bovenop de reguliere zorg, een extraatje te kunnen bieden.

En dankzij die gulle gift van de twee Bergse transportbedrijven, kan de stichting nu een duofiet aanschaffen. Dat is een aangepaste fiets, waarbij bestuurder en bijrijder naast elkaar zitten. De bijrijder kan meetrappen, maar niet remmen of sturen. Het maakt de bewoners van S&L Zorg mobiel en zorgt dat ze een frisse neus kunnen halen. Bij de zorginstelling zijn ze blij verrast. Het is niet voor het eerst dat de stichting dankzij een donatie bewoners een extraatje kan aanbieden.