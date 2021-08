Bewoners Hof van Asselbergs zijn schijtende daklozen beu, gemeente laat de Dixie gewoon staan

Bestuur­ster die vrachtwa­gen aanreed op A58 onder invloed van drugs en alcohol

17 augustus SINT WILLEBRORD - De automobiliste die maandagavond met haar auto een aanrijding veroorzaakte met een vrachtwagen op de A58, was onder invloed van alcohol en drugs. De 42-jarige vrouw uit Bergen op Zoom reed de vrachtwagen aan. De chauffeuse zat bekneld in de truck toen het voertuig van de weg was geraakt.