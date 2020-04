Bewoners Het Markiezaathuis verrast met ouderwets draaiorgel: ‘Hier spreken ze nog dagen over’

Het initiatief van de wensboom is gekomen van Lia Nuijten, activiteitenbegeleidster van het Markiezaatshuis: ,,We merken vooral dat de naasten het moeilijk hebben dat ze de bewoners in deze moeilijke tijd niet kunnen zien. De mensen zijn rustig omdat er weinig prikkels zijn, maar af en toe is wel een momentje van verdriet. Met deze wensboom creëren we een moment van vreugde, daar spreken ze nog dagen over. Dat is het mooiste.”