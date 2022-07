Bewoners Halsteren in shock over sloop: ‘We dachten dat het om isolatie of zonnepanelen ging’

,,Dus dat was schrikken. We zijn dan ook niet lang gebleven, het nieuws moest even bezinken.” Loos is een van de bewoners die donderdag op de informatieavond van woningcorporatie Stadlander te horen kreeg dat zijn huis aan het Sint Maartensplein tegen de vlakte gaat. ,,Het blok hiernaast mag blijven staan. Ik heb net pech.” Hij hoopt dat hij in ieder geval in Halsteren kan blijven. ,,Ik ben blind, hier weet ik precies de weg. Maar ik wacht het rustig af.”