Bewoners gebied Ster van Lepelstraat voelen zich bedonderd

En dat is tegen het zere been van de grondbezitters. Zij wijzen erop dat wethouder Ad Coppens tijdens een van de vergaderingen met de gemeenteraad, over het opleggen van het recht van eerste koop op de gronden, heeft toegezegd dat er geen 'grote, lege logistieke dozen' zouden komen. Dat trok de raad mede over de streep om in te stemmen met het opleggen van de zogeheten wet voorkeursrecht gemeente (WVG) op de gronden. ,,Dan heeft de wethouder dus gelogen en de gemeenteraad van verkeerde informatie voorzien. Dit is ladelichterij", zeggen grondeigenaren Con Venmans en Leo van Oers.