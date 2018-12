Bewoners Gageldonk-West goed verlicht de donkere dagen in

BERGEN OP ZOOM - Wegens succes herhaald. Na de lichtjesactie van vorig jaar, hebben medewerkers van woningcorporatie Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom donderdagmiddag opnieuw verlichting uitgedeeld in de wijk Gageldonk-West. Want met de oplevering van 77 woningen én vernieuwde straten, valt er wat te vieren.

De Balsebaan, Eikstraat, Lijsterbesstraat en Iepstraat zijn opnieuw bestraat. Het Piuspark is weer toegankelijk en het binnenterrein van het Klaproosplein is opgeknapt. De flats en woningen aan de Ericalaan en Acacialaan hebben plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Kortom, Gageldonk-West is in een jaar tijd flink opgeknapt.

En daar zijn woningcorporatie Stadlander en de gemeente best een beetje trots op. Reden dat ze donderdagmiddag op 346 adressen hebben aangeklopt en kerstverlichting hebben uitgedeeld. Een vervolg op de actie van vorig jaar. “Bij de oplevering van de woningen aan de Vijverberg hebben we lichtjes uitgedeeld”, zegt Ria van Meir, woordvoerder bij Stadlander. “Dat was een groot succes.”

Lichtsnoer

Toen kregen bewoners een lichtsnoer dat hen letterlijk met elkaar verbond. Nu dus kerstverlichting. Met de vraag deze buiten, of anders zichtbaar voor het raam te hangen. Zodat Gageldonk-West verlicht de donkere dagen doorgaat. “Van welke heilige is dat afkomstig”, zegt de 92-jarige Riet Verdult als projectleider Johan van Beek bij haar woning aanklopt.

De bovenwoning gaat van voor tot achter gehuld in kerstsferen. Van een zelfgemaakt kerststukje op tafel, tot lampjes in de boom. Het is een gezellige bedoeling. Nog een paar lampjes extra kan Riet wel gebruiken. Ze vindt het een mooi gebaar. “De wijk is flink opgeknapt. Alleen jammer dat de winkels zo ver weg zijn.”

Ook Pascal Delahaije die aan de Balsebaan woont is tevreden over de vernieuwingen in de wijk. “Nu de straat er weer mooi bij ligt, kon ons huis niet achterblijven”, zegt hij. “Dus heb ik afgelopen jaar flink geïnvesteerd in het verbeteren van onze woning.” Op het dak van zijn woning liggen nu 18 zonnepanelen en hij liet de buitenmuren isoleren. “De subsidieregeling was een goede stimulans.”