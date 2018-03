Bewoners en ondernemers Bergen op Zoom in hun nopjes met plan Gouvernement

'Brede school Westerpoort in Tholen open in 2020'

7 maart THOLEN - De Brede school in het voormalige Westerpoort-gebouw in Tholen kan in 2020 vlak voor de zomervakantie open. Dat was de boodschap die wethouder Peter Hoek woensdagavond meegaf in de commissie Bestuurszaken.