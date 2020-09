Bewoners De Karmel over komst cliënten GGZ: ‘We zijn in shock’

BERGEN OP ZOOM - Dat bewonerscomplex De Karmel nodig gerenoveerd moet worden, daar zijn de bewoners het wel over eens. Maar dat er dan cliënten van GGZ WNB komen wonen, daar zijn ze niet blij mee. ,,We waren gisteravond echt in shock."

Rob Gleisberg was dinsdagavond aanwezig bij de informatiebijeenkomst. ,,Ik ben er flink uit mijn plaat gegaan. We hebben hier al zoveel overlast van cliënten van de GGZ. Hier naast me heeft een tijdje een psychopaat gewoond, die is eruit gezet. Boven me: zelfde verhaal, ook uitgezet. We waren net in gesprek met Stadlander, dat ze mensen sneller uit gaan zetten. De laatste tijd ging het al wat beter. En dan krijg je dit.”

Quote Je moet er toch niet aan denken dat iemand van het balkon springt Rob Gleisberg, Bezoeker informatiebijeenkomst

Hij is niet de enige die niet blij is met de plannen, vertelt hij. ,,Veel bewoners zien dit echt niet zitten. Er wonen hier veel mensen met kleine kinderen, ik heb zelf ook een dochter. Je moet er toch niet aan denken dat iemand van het balkon springt... De kans dat ik ga verhuizen is groot nu ik deze plannen ken.”

‘Afvoerputje van Zoomland’

Ook zijn bovenbuurman, die liever niet met zijn naam in de krant wil, denkt er hetzelfde over. ,,Ik woon hier al 25 jaar. Vroeger waren we het afvoerputje van Zoomland, nu zijn we de beerput van Stadlander. Drie jaar geleden zou ik een nieuwe keuken en nieuw sanitair krijgen, ik had de tegeltjes al uitgezocht. Nooit meer iets van gehoord. De enige oplossing voor de Karmel is slopen en opnieuw opbouwen.”

Gilbert Daatzelaar is een van de bewoners die moeten verhuizen. ,,Wel een beetje jammer. Twee jaar geleden ben ik hier naartoe verhuisd vanuit het Gooi, ik heb net goed contact met de buren. Maar qua appartement ga ik er altijd op vooruit.”

Ontmoetingsruimte

Esther Zygmuntowicz heeft eveneens te horen gekregen dat ze moet verhuizen. ,,Ik krijg voorrang bij een nieuwe woning en een verhuisvergoeding. Daar ben ik wel blij mee. Als ik dan tóch moet verhuizen, dan maar zo. Ik hoop op een leuk nieuwbouwhuis.”

Quote Ik zie het als een start van een renovatie van de complete wijk Tuinwijk Tineke van Dam, Voorzitter van wijkcommissie Tuinwijk

Tineke van Dam, voorzitter van wijkcommissie Tuinwijk is wel blij met de plannen. ,,Ik zie het als een start van een renovatie van de complete wijk Tuinwijk. Dat er in een deel van de woningen mensen vanuit de Ggz gaan wonen vinden we als wijkcommissie prima, zeker omdat er 24-uurs begeleiding komt.”

‘Mooie stap van Stadlander’

Fijn noemt Van Dam het ook dat er een ontmoetingsruimte komt waar ook wijkbewoners gebruik van kunnen maken. ,,In de wijk is er na het sluiten van het wijkhuis niets meer van waaruit we aan verbinding kunnen werken.”

Het zou volgens Van Dam mooi zijn als de nieuwe Karmel daar wel mogelijkheden voor geeft. ,,Voor wat ik heb kunnen zien, ziet het ontwerp er fris uit en zal het een plus zijn voor de Halsterseweg. Kortom: wederom een mooie stap van Stadlander. Nu de volgende zetten en de weg oversteken richting de rest van de wijk."