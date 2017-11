Bewoners Calfven willen dat hele route wordt opgeknapt

Calfvenbewoner Peter Kil deed deze week in de opinieraad ruimte een voorspelling aan wethouder Jeffrey van Agtmaal, die ook op het buurtschap komt wonen. ,,Ik weet niet of de wethouder straks met een aanhanger over ons deel van Calfven zal rijden, maar geloof mij: dan merkt hij pas echt hoe het erbij ligt.”

Kil sprak in namens zijn buurtgenoten en complimenteerde het college en wethouder Hans de Waal, die dit punt beheert voor Van Agtmaal, omdat die zelf toekomstig Calfven-inwoner is. ,,Alom waardering voor de voorgestelde herinrichting.” Die omvat een nieuw wegdek en verkeersremmende ingrepen.

Teleurstelling

Maar volgens Kil is er ook teleurstelling bij bewoners van het stuk tussen de bebouwde kom van Calfven en de Ossendrechtseweg, dat buiten de reconstructie valt. ,,Zij wonen twee of drie meter van de weg en ervaren al jaren trillings- en geluidshinder door de drukte en het slechte wegdek, na dertig jaar zonder groot onderhoud. Nu is de kans om alles in één keer te doen.”

De Waal zei niet ongenegen te zijn om dat noordelijke stuk mee te pakken. ,,Maar de acht ton die ooit is uitgetrokken, blijkt met de huidige prijzen niet toereikend voor heel Calfven. Tenzij de raad extra krediet vrijmaakt.” Arjan Buijsen (ABZ) snapte de wens uit Calfven wel, maar de beurs trekken acht hij riskant. ,,Dan staat er straks weer een ander achter het spreekgestoelte.”

Het idee om Calfven Noord samen met de Ossendrechtseweg te doen, leek Kil op zich prima. ,,Maar er is geen enkele garantie wanneer dit ooit gebeurt. En het zou toch ook raar zijn om te zeggen: het laatste stukje Duinstraat doen we niet want het hoort bij de Raadhuisstraat.”

Rekensom

Kil vond het vreemd dat het deel Heereweg-Vierwindenlaan, waar minder mensen wonen, wél in de aanbesteding zit. PvdA-raadslid Cees Jaspers wilde ook uitleg over de rekensom. ,,Hoe kan 600 meter Heereweg 150.000 euro kosten en 400 meter in ‘noord’ 200.000 euro?”

,,Omdat daar de fundering 'einde latijn' is en die bij de Heereweg al is aangepakt”, verklaarde De Waal. ,,Bovendien is de staat van het wegdek bij de Heereweg als B beoordeeld, het stuk waar meneer Kil woont als A. Er is wel een rijspoor, maar niet echt schade."

Kil zei dat die staat niet de reden was om Calfven aan te pakken. ,,Dat was de 30 km-zone om woningbouw mogelijk te maken bij nummer 45 en 45a. In het verkeersbesluit staat dat dit goed is voor de leefbaarheid en overlast, schade en hinder beperkt. Geen woord over onderhoud."

Motie