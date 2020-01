Bewoners bezorgd over sloop huizen: ‘Waar moet ik heen?’

Een inwoonster van de Mozartstraat geeft aan flink geschrokken te zijn van het nieuws dat ze onlangs te horen kreeg van de woningcorporatie. ,,Je leest weleens dat er voor- en naoorlogse wijken worden opgeknapt, maar plots kregen we te horen dat de hele straat niet wordt opgeknapt, maar zou verdwijnen. Dat was even slikken, waar moet ik nu heen?”, vraagt ze zichzelf af.

Veel woonplezier

Voor de moeder van twee kinderen viel het nieuws rauw op haar dak. ,,We wonen hier met veel plezier, de kinderen zijn hier geboren, opgegroeid en hebben hun vriendjes hier in de buurt. Het liefst wil ik in De Beek blijven wonen, alles wat we nodig hebben, zoals een supermarkt zit hier om de hoek.”

Een van de oudere bewoners mikt op een plek in het centrum van Halsteren. ,,Ik ben hier geboren en niet van plan weg te gaan. Het liefst wilde ik zolang mogelijk in de Mozartstraat blijven, dit is mijn thuis.”

Boosheid

De jarenzestigwoningen voldoen volgens woningcorporatie Stadlander niet meer aan de eisen van deze tijd. De oudere bewoner kan er nog altijd boos om worden. ,,Ik probeer zo snel mogelijk een appartementje te vinden zodat ik dit hoofdstuk kan afsluiten. Hoe langer ik hier nog blijf, des te meer ik aan die sloop ga denken. Vind nog maar een woning vandaag de dag, ik hou mijn hart vast.”