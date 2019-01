Bewoners betrappen Zeeuw (30) tijdens poging inbraak in Bergen op Zoom

Werkgroep 30 wil aanpak van ‘racebaan’Parallelweg

10:11 BERGEN OP ZOOM - Bewoners van de Parallelweg in Bergen op Zoom zijn de verkeerssituatie in de straat meer dan beu. De straat is een racebaan, het geluid is ondraaglijk, de buurt voelt zich niet veilig. Verenigd in de werkgroep 30, vragen bewoners al jaren om adequate maatregelen. Deze week uitten ze hun ongenoegen nog eens tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad.