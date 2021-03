Bewoners Bergse Plaat willen plek om te herdenken: enquête moet duidelijk maken waar

Bergs kermisge­zin is onzeker­heid beu: ‘We willen weg, een kermis draaien, mensen vermaken. Het kan’

11 maart BERGEN OP ZOOM - Al generaties lang trekt de familie De Poorter met attracties door het land. Met als thuisbasis Bergen op Zoom, waar ze in normale tijden twee tot drie maanden per jaar wonen. Vanwege corona zijn ze nu al ruim een jaar aan huis gekluisterd. Met frisse tegenzin want het kermisbloed stroomt door hun aderen. Het liefst pakken ze vandaag hun boeltje in om morgen ergens op te bouwen. ,,Geef me een uur en we zijn vertrokken", verzucht moeder Carola.