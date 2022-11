Bewoners Bergse Plaat halen opgelucht adem: stroomkabel niet in achtertuin, maar ver van huizen

Onderne­mers willen harde garanties: ‘Haring­vliet­brug en Heinenoord­tun­nel nooit tegelijk dicht voor verkeer’

Ondernemers in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee hebben er geen vertrouwen in dat de planning van de grootscheepse renovatie van Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel wordt gehaald. Zij willen daarom harde garanties dat beide ‘civiele kunstwerken’ nooit tegelijk in onderhoud of gesloten voor verkeer zijn. Ook voor ondernemers in de omliggende regio.

2 november