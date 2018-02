Bewoners Bergen op Zoom: 'zie af van dit snode plan voor parkeren'

Touroperators interesseren zich voor Slag om de Schelde

9:00 BERGEN OP ZOOM - In Hotel de Draak kwamen in de oorlogsjaren Duitse kopstukken bij elkaar, om een kop koffie of sterker spul met elkaar te drinken. Tezelfdertijd zaten in goed verborgen delen van het gebouw onderduikers verscholen. En na de bevrijding werd het hotel aan de Bergse Grote Markt hoofdkantoor van de Canadese troepen in deze regio.