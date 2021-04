Bewoners Berenstraat bezorgd over nieuwe appartementen in hartje Steenbergen

Van op­blaas-wielren­ster tot Peperbus: bij dit Bergse bedrijf weten ze hoe je een feestje aankleedt

9 april BERGEN OP ZOOM - Waar veel ondernemers in deze tijd gedwongen rustig aan doen, besloten Wim en Jacqueline Withagen van Je ziet toch een bedrijf dat je 25 jaar hebt opgebouwd uit je handen glippen, zonder dat er je ook maar iets aan kunt doen Attractieverhuur juist gas te geven. ,,We hadden ook kunnen stoppen met werken, maar daar voelen we ons nog te jong voor. Dus hebben we juist flink geïnvesteerd: we hebben twintig nieuwe feestpoppen en een tramstel gekocht.”