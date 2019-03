Bewoners Auvergnepolder voelen zich in de kou gezet door windmolenontwikkelaar

HALSTEREN - De bewoners van de Auvergnepolder voelen zich in de kou gezet door Innogy Windpower, de ontwikkelaar van windmolens in hun leefomgeving. Woordvoerder Bert van ‘t Laar klaagde daar donderdagavond over in de Dorpsraad Halsteren. ,,Het overleg met omwonenden is miniem geweest.’'

Van ‘t Laar deed een dringend beroep op de aanwezige wethouder Andrew Harijgens om de zaak open te breken. ,,Wij willen aan de voorkant meepraten.’' Volgens bewoner Henry Groenveld is dat in het voordeel van alle partijen. ,,Als je de mensen in de polder meekrijgt, kan dat een heleboel tijd schelen.’'

De bewoners moesten van de gemeente en uit de krant vernemen dat de plannen in de polder zijn bijgesteld. In plaats van vier windmolens met een tiphoogte van 230 meter komen er straks drie turbines van maximaal 180 meter. Daarmee kan dezelfde hoeveelheid energie worden opgewekt. Harijgens kon niet uitleggen hoe dat mogelijk is. ,,Ik ga er vanuit dat zij opnieuw gerekend hebben.”

Eén van de nieuwe molens komt buitendijks te staan, in wat nu nog Natura-2000 gebied is. Eugène van den Eijnden vond dat als bestuurslid van de Dorpsraad vreemd, gezien de mogelijke milieueffecten. Het betreffende gebied is volgens Harijgens van Staatsbosbeheer. ,,Met de provincie als bevoegd gezag.’'

Kapitaalvernietiging

Polderbewoner Karel Klop pleitte ervoor om de acht huidige windmolens, met een tiphoogte van 70 meter hoogte, gewoon te laten doordraaien. Samen leveren ze 7 megawatt energie, bijna de helft van in totaal 15 megawatt die Bergen op Zoom in 2020 verplicht is op te wekken. ,,Het is kapitaalvernietiging. Het is van de gekke wat hier gebeurt.’'

Harijgens wilde niet op de stoel van Innogy gaan zitten. ,,Ik ga me niet bemoeien met de bedrijfsvoering van een private partij.’' Van ‘t Laar betreurde de windstilte die het energiebedrijf in acht neemt. ,,Pas nadat het besluit onherroepelijk is geworden, kunnen bewoners een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Die procedure is lastig en tijdrovend. Liever zoeken we samen naar draagvlak.’'

In een recente brief aan Innogy heeft de Bewonersgroep daar ook op gewezen. Van ‘t Laar noemt behalve schadevergoeding een gunstige energieprijs en de plaatsing van zonnepanelen op kosten van Innogy als mogelijke opties. ,,We willen het gesprek hierover graag aangaan.’'