Bewoners Adriano Huis zijn tevreden: ‘Ik wil hier nooit meer weg’

BERGEN OP ZOOM - ,,Ik wil hier nooit meer weg.” Breedlachend vertelt Antal Slager (28) dat hij in het Adriano Huis eindelijk zijn plek gevonden heeft. ,,Alles is hier leuk, we krijgen goede hulp en goede begeleiding.”

Het Adrianohuis is een gezinsvervangend tehuis dat vorig jaar april de deuren opende in een gebouw van de voormalige Cort Heyligerskazerne. Het huis biedt ruimte aan twintig bewoners, allemaal met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Het is het kindje van Farid El-Khassim en Jelle Gillissen, die samen de directie vormen.

Structuur en duidelijke regels

Ze hebben een heel eigen kijk op de zorg. Staan altijd naast hun bewoners, nemen ze letterlijk bij de hand om te kijken wat ze kunnen en ze zo zelfstandig mogelijk te maken. ,,Vaak worden cliënten onderschat in wat ze kunnen”, zeggen El-Khassim en Gillissen. Het Adriano Huis biedt een vaste structuur, met duidelijke regels en veel tijd voor de individuele bewoner. Elke cliënt heeft een eigen persoonlijk begeleider.

Antal Slager is voor El-Khassim en Gillissen het voorbeeld dat de methode werkt. ,,De jongen heeft veel meegemaakt, in veel instellingen gewoond, en ook op een gesloten afdeling gezeten. Toen hij hier binnenkwam zat hij onder de medicatie, was hij angstig en kon hij niet alleen zijn. Nu is de medicatie tot een minimum afgebouwd. Hij leeft meer en lacht meer”, glundert El-Khassim die Antal een grote pluim geeft. ,,Je doet het allemaal zelf, hè jongen.”

Het Adriano Huis Het Adriano Huis opende in april 2019 zijn deuren. Er werken 22 vaste medewerkers en er wonen twintig bewoners, waarvan er zeventien man en drie vrouw zijn. Allemaal hebben ze een verstandelijke beperking en een of meerdere gedragsproblemen. Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer en woonkamer. Daarnaast is er per afdeling een gezamenlijke woonruimte en keuken waar gegeten en gekookt wordt. Het Adriano Huis heeft drie afdelingen, De Landmacht, De Luchtmacht en De Mariniers, met ieder zes of zeven bewoners. De namen van de afdelingen verwijzen naar de historie van het pand, wat vroeger de Cort Heyligerskazerne was. De bewoners hebben allemaal een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Adriano Huis krijgt voor elke bewoner een vergoeding vanuit het zorgkantoor CAK. Cliënten wonen er allemaal vrijwillig, en mogen er blijven zolang als ze willen. In het Adriano Huis wordt gewerkt met de triple C-methodiek (coach, competentie,cliënt). Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door samen competenties op te bouwen. Het is de bedoeling dat bewoners zoveel mogelijk het gewone leven ervaren.

Doorzettingsvermogen

Veel bewoners maken een enorme ontwikkeling door in het Adriano Huis. Maar vanzelf gaat dat niet. Het vraagt om doorzettingsvermogen, van cliënt en begeleider. Bewoners vertonen in het begin vaak drammerig gedrag. ,,Onder het mom van hun problematiek is in het verleden vaak veel storend gedrag gedoogd”, zegt Gillissen.

Quote Drammerig gedrag zien we bijna niet meer bij de bewoners Jelle Gillissen, directeur Adriano Huis

,,Maar gedrag kun je aanpassen, daar zijn wij van overtuigd.” Dat gaat letterlijk niet zonder slag of stoot, bewoners kunnen soms agressief reageren als ze zich niet aan een bepaalde regel willen houden. Er zijn al wat klappen uitgedeeld door bewoners. ,,Maar we houden vast. En dat werkt. Drammerig gedrag zien we bijna niet meer.”

Volledig scherm Directeuren Farid El-Khassim (l) en Jelle Gillissen van het Adriano Huis in het nieuwe directiekantoor dat in aanbouw is. © Pix4Profs/Tonny Presser

Quote Wij zijn denk ik een van de weinige mannen die met moederdag ook een cadeautje krijgen Farid El-Khassim, directeur Adriano Huis

Belangrijk voor begeleiders is steun van de ouders. Ouders krijgen wel eens een klaagtelefoontje van hun kind als ze in het Adriano Huis hun zin niet krijgen. ,,Daar zit de grootste uitdaging. Ouders moeten het overlaten aan ons, niet de klacht van hun kind klakkeloos overnemen.”

Gillissen en El-Khassim begrijpen dat dat moeilijk is. ,,Maar wij verzorgen hun kinderen 24/7. We zijn vader en moeder tegelijk”, zegt El-Khassim die lachend toevoegt. ,,Wij zijn denk ik een van de weinige mannen die met moederdag ook een cadeautje krijgen.”

X-factor

Bijna anderhalf jaar na de opening van hun Adriano Huis is het directieduo trots. ,,We hebben hier iets moois weggezet. Samen hebben we de X-factor die nodig is om het Adriano Huis tot een succes te maken”, grapt Gillissen.

Dat blijkt als bewoner Roy Verbakel in het passeren beide mannen een flinke knuffel geeft. ,,Ik heb hier zoveel geleerd. Zij hebben me van mijn verslaving afgeholpen”, klinkt het dankbaar. ,,Ik blowde veel. Daar wil ik niet naar terug. Ik ben heel blij met waar ik nu sta.”

De tevredenheid van de bewoners, dat is waar El-Khassim en Gillissen het allemaal voor doen. ,,Ze weten dat ze niet altijd het mooiste gedrag laten zien, maar ze willen er aan werken. En dat telt.”