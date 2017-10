Beweegweek fietsend van start in Bergen op Zoom

In zorgcentrum Onze Stede in Steenbergen stapte Directeur Zorg Jan-Kees van Wijnen samen een bewoner op een duofiets en datzelfde deed wethouder Jeffrey van Agtmaal in woonzorgcentrum Heideduin in Hoogerheide. Vol trots keek Corrie Riemens in Residentie Moermont om zich heen toen ze door medewerkers van TanteLouise op de nieuwe duofiets werd gezet.

Stuurmanskunst

,,Wij houden de beweegweek omdat we vinden dat de bewoners in de zorg- en de verpleegcentra te weinig bewegen", zei fysiotherapeute Marieke van Eekeren. ,,Daarom zijn we vorig jaar begonnen met een beweegstimuleringstraject. We zoeken het in kleine dingen van het leven. De bewoners wordt te veel uit handen genomen. Dat zit in het zusterhart van de medewerkers. We willen dat veranderen en een aantal handelingen teruggeven aan de bewoners, zoals tafeldekken, aardappelen schillen, borden aangeven, het roeren in een bakje koffie en zichzelf wassen en aankleden. Om dat een extra impuls te geven is er deze week in alle locaties van TanteLouise een extra beweegprogramma."