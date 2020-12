Bewaakte fietsenstallingen in Bergse centrum gaan op slot

Seksbios­coop kan openblij­ven dankzij duizenden euro's van vaste klanten: ‘Dit is onvervang­baar’

4 december ROOSENDAAL - Het is geen makkelijk jaar voor de eigenaar van de seksbioscoop Gewoon in Roosendaal. Twee keer sloot Mark van der Berg (56) zijn zaak op eigen initiatief, want het voelde niet goed om open te blijven in een tijd van veel coronabesmettingen. Klanten sprongen voor hem in de bres en schonken duizenden euro's.