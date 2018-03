Bevrijdingsfeest Happy Days kan toch op Ravelijn Bergen op Zoom

,,We hebben binnenkort overleg over wat de beste oplossing is'', zegt Romano Groffen, bekend Bergs ondernemer en de man achter evenementenbureau Plein de Vie. Hij vindt het Ravelijn de perfecte plek voor Happy Days. En wilde daarom niet naar elders uitwijken.

Vertraagd

Hij trok begin deze maand aan de bel. Was boos. Omdat hij Happy Days niet op het Ravelijn mocht houden. Oorzaak: door het winterweer zijn de omvangrijke restauratiewerken aan dit vestingwerk uitgelopen. En is de oplevering vertraagd.

Intussen is er overleg geweest met de projectleiding. ,,De oplevering is 16 april. Erna wordt er gras ingezaaid.'' Dat gras op het middenterrein is nog te kwetsbaar om er op 5 mei mensen over te laten lopen. En moet daarom worden afgedekt. Met een speciale vloer.

Gratis

,,Dat kost ons 3000 euro extra. En dat voor een feest dat gratis toegankelijk is'', schampert Groffen. ,,Ik houd geen evenementen om er rijker van te worden. Mijn rijkdom zijn de contacten met mensen, de goede ervaringen. Maar ik wil wel quitte spelen.'' Met dit soort extra investeringen wordt hem dat wel lastig gemaakt, vindt hij.

Vamos a la Playa

Quote Het Ravelijn was de bekende druppel Romano Groffen, Plein de Vie Dat hij boos werd op de gemeente, heeft nog een andere reden, legt hij uit. ,,Het Ravelijn was de bekende druppel.'' Want eerder botste hij al over Vamos a la Playa, een evenement dat hij ook organiseert met Plein de Vie. Dat gaat dit jaar niet door. Mag niet van de gemeente op het strand aan de Binnenschelde. ,,Omdat dat strand geen evenemententerrein is.''

En dat zit hem goed dwars. ,,Er is nieuw beleid voor de evenementen in de maak. Maar dat is er nog niet. En daarom mag het niet. Terwijl ik wel een magazijn vol materiaal heb, speciaal voor Vamos a la Playa aangeschaft, zoals zeildoeken, vlaggenmasten, pallets.''

Noodgedwongen

Volledig scherm Vamos a la Playa op een podium in het water in 2016. Dit jaar gaat het feest niet door. © peter van trijen/pix4profs Hij hield dit evenement al drie keer eerder. Vorig jaar voor het eerst op het strand. Het jaar ervoor op een speciaal gebouwd podium dat op palen in het water van de Binnenschelde stond. ,,Zoiets mag van de gemeente maar maximaal twee jaar op dezelfde plek.'' En daarom heeft hij noodgedwongen Vamos van de evenementenkalender voor 2018 gehaald, zegt hij.

Elders