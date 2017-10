Beveiligers voor Bergse wethouder Arjan van der Weegen

BERGEN OP ZOOM - Wethouder Arjan van der Weegen van de gemeente Bergen op Zoom heeft zijn optreden tijdens het Bergs Cultuurfestival noodgedwongen met twee beveiligers moeten doen. Reden is een serieuze bedreiging die eerder die week tegen hem is geuit.

Quote De man heeft een lang dossier en daaraan is dit toegevoegd Arjan van der Weegen Wie hem heeft bedreigd, wil de wethouder niet zeggen. Maar het gaat om iemand waarmee Van der Weegen 'wel vaker discussies mee heeft gehad, zowel in woord als op papier'. ,,Maar nooit eerder heb ik me bedreigd gevoeld door wat hij schreef of vertelde. Dat was nu anders. De man heeft een lang dossier en daaraan is dit toegevoegd", aldus de wethouder. Volgens gemeentewoordvoerder Peter van der Graaf heeft de man gezegd; 'Ik zie je zaterdag wel'.

Van der Weegen stelt dat hij en zijn collega's (de andere wethouders en de burgemeester) vaker te maken krijgen met bedreigingen. Dat leidt soms tot zichtbare of onzichtbare beveiliging of maatregelen. ,,Er is een stroming die zegt dat bestuurders er maar aan moeten wennen dat ze worden bedreigd. Maar dat kan er bij mij niet in en het went nooit. Tot hier en niet verder."

Ondermijning van de democratie

Het thema van het Bergs Cultuurfestival was verbinden. Van der Weegen ergert zich aan zaken die nu gebeuren in de Bergse samenleving, zaken die juist het tegenovergestelde daarvan zijn. Zo vertelde hij tijdens zijn optreden over een informatiebijeenkomst in De Berk waar vorige week na afloop voor- en tegenstanders van de Bergse Hoeve met elkaar op de vuist gingen. ,,Ik ben geen voorstander van een samenleving waarbij we niet vrijuit met elkaar van gedachten kunnen wisselen of meningsverschillen bespreken. Mensen zijn elkaar fysiek te lijf gegaan, tot aan het ziekenhuis aan toe. Dat is echt een paar bruggen te ver en ronduit verwerpelijk. Ik vind dit ondermijning van de democratie. Willen we dat met elkaar?"