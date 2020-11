Betrapt: Rotterdammer (22) onder invloed van harddrugs achter het stuur in Woensdrecht

Bellevue van Anita en Frans bestaat 25 jaar: ‘Je moet gevoel in een biertje leggen’

3 november BERGEN OP ZOOM - Vorige week zaten Frans en Anita van Nispen 25 jaar in café-feestzaal Bellevue aan de Antwerpsestraatweg. Maar in deze tijd zat een feestje er natuurlijk niet in. ,,Dat komt nog wel. Als we weer open mogen, willen we iets voor onze gasten doen."