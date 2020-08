Betere wereld moet beginnen op Brabantse Wal: ‘Het mag hier geen Zeeland 3.0 worden’

BERGEN OP ZOOM - Leegloop op de Brabantse Wal kan geremd worden als de jeugd er goed kan leren, wonen, werken en leven. Bedrijfsscholen? Starterswoningen? Lokaal en duurzaam inkopen? Welzijn boven winst stellen? Jongeren en ondernemers gaan ermee aan de slag via netwerk Samen in de Regio. ,,Het mag hier geen Zeeland 3.0 worden.”

Geen winst ten koste van de planeet. Dat is de kern van de betekeniseconomie. Niet welvaart als hoofddoel, maar kwaliteit van leven. ,,Klinkt geitenwollensokkerig, maar het gaat wel om de toekomst van onze jeugd”, benadrukt Anita Karremans van Samen in de Regio, met 165 bedrijven, scholen en organisaties uit Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht als partner.

,,West-Brabant dreigt leeg te lopen. We zijn geen Breda qua hogeschool, banen of feesten, zaken die de jeugd hier houden. Wil je geen Zeeland 3.0, Oost-Groningen of Zuid-Limburg worden, dan moet je iets te bieden hebben.”

Quote Wil je geen Zeeland 3.0, Oost-Groningen of Zuid-Lim­burg worden, dan moet je iets te bieden hebben Anita Karremans, Samen in de Regio

Volledig scherm Anita Karremans van netwerkorganisatie Samen in de Regio, met 165 bedrijven, scholen en organisatie uit de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen als partner. © Samen in de Regio

Onvrede door corona

Bovendien legt corona wereldwijd sociale onvrede en economische ongelijkheid bloot, zegt Karremans. ,,Jongeren zoeken meerwaarde in het leven, ondernemers zien voorbeelden van maatschappelijk ondernemen, maar de vertaalslag naar hun eigen bedrijf is soms lastig. Dat doen wij in ons netwerk.”

Volledig scherm In het gesloten bedrijfsrestaurant van een bedrijf in Bergen op Zoom werden in mei 8000 gratis maaltijden bereid die via Samen in de Regio bezorgd werden bij zorgpersoneel en kwetsbaren op de Brabantse Wal. © Samen in de Regio Zo liet Samen in de Regio 8000 gratis maaltijden van een Bergs bedrijf afgeven bij zorgpersoneel, daklozen en minima. De Kringloper schonk puzzels en spelletjes voor dagbesteding, Vliegbasis Woensdrecht en Rabobank anti-corona-deuropeners voor zorgcentra. Een gift van 15.000 liter handgel vliegt de deur uit. ,,Onze mailbox zat zo vol verzoekjes.”

Zulke ondernemers koppelt Samen in de Regio aan nog drie o’s: onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties. ,,Vanwege ons 10-jarig bestaan houden we zes colleges, samen met het Thrive Institute. Vanaf 6 oktober elke maand eentje, coronaproof, met sprekers in de theaterzaal van ‘t Rijks. Steeds met mensen uit ons netwerk en leerlingen uit de regio.”

De overige scholieren volgen de livestream. ,,Daarna gaan ondernemers, scholieren en ambtenaren in groepjes leuke ideeën bedenken waaruit we haalbare projecten filteren.”

Volgens Karremans zijn zulke colleges uniek in Nederland voor vmbo tot vwo, zoals ’t Rijks, Moller, Roncalli, Steenspil, ‘t Ravelijn in Steenbergen en het ZuidWestHoek College in Ossendrecht. Ook Curio (vmbo en mbo), Aventurijn College en Associate Degree doen mee. ,,Er is een prijs aan het beste idee.”

Geen ei van Columbus

Thema’s te over. ,,Onvoldoende techniekonderwijs? Zet een bedrijfsschool op. Amper woningen voor jongeren? Inventariseer met corporaties leegstaande panden en bouw die om. Er is geen ei van Columbus. Maar de wereld verandert niet door je mening, wel door je voorbeeld. We moeten met onze jeugd in gesprek om ze hier te houden, niet wachten tot ze vertrekken en gepensioneerd terugkeren.”

Zowel leerlingen als leraren denken mee. ,,We leggen niks op, kunnen de wereld niet veranderen, maar iedereen kan zelf keuzes van betekenis maken. Een Bergse firma geeft personeel twee uur per maand de kans vrijwilligerswerk te doen. Hoe mooi is het als meer bedrijven hun mensen bijvoorbeeld als mentor iemand die moeilijk aan een baan komt op sleeptouw nemen.”

Volledig scherm De wereld veranderen is lastig, maar elk bedrijf kan keuzes maken om iets te doen voor de maatschappij, zoals de firma die duizenden liters handgel beschikbaar stelde. Talloze flessen zijn afgeleverd bij zorginstellingen, bedrijven, scholen en clubs in Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. © Samen in de Regio

Ook duurzaamheid komt aan bod. ,,Corona brengt bewustwording. Mensen kopen nu meer lokaal. Je hoeft geen frambozen te eten in januari. Laten ons eten wat het seizoen biedt, scheelt veel belasting voor het milieu. Als 10 procent van de jongeren zo gaat denken, is dat al winst. Of een gemeente die bij aanbesteding niet kiest voor de laagste prijs, maar voor continuïteit en kwaliteit.”

Een nieuwe mentaliteit en inventiviteit is nodig, stelt Karremans. ,,Dus hergebruik middelen. Over vijf jaar is het kobalt dat in gsm’s zit op, maar we willen wel blijven bellen. Ook soja kweken belast de planeet, maar vegetarische slager Jaap Korteweg komt in januari vertellen over zijn mechanische koe die melk maakt uit gras.”

Iedereen in de meewerkstand

Ook lokaal kan er verschil gemaakt worden, vindt ze. ,,Met veel variatie aan bedrijvigheid en iedereen in de meewerkstand kun je vooruit. Soms heel praktisch: moet elke zorgboerderij een eigen busje of regel je dat samen?”

Partners van Samen in de Regio krijgen het boek ‘Hart in Zaken’ van Christel Bassing en Peter van Soest. ,,Laten we ons ‘verrijken’ met de betekeniseconomie”, schrijven ze. Karremans hoopt nog meer ondernemers, overheden en jongeren te inspireren. ,,Papier is geduldig, ik niet zo. En de tijd vraagt om positieve acties. Samen in de Regio wil graag de olievlek zijn die zich verspreidt.”

Colleges over klimaat, boerschappen en mechanische koe



BERGEN OP ZOOM - Met zes avondcolleges brengt netwerkorganisatie Samen in de Regio werkgevers en leerlingen op de Brabantse Wal in contact.



De Bergse scholen ‘t Rijks, Moller, Roncalli en Aventurijn College doen mee, evenals beroepsopleider Curio, ‘t Ravelijn in Steenbergen, Steenspil te Halsteren en het ZuidWestHoek College in Ossendrecht, plus Associate Degree uit Roosendaal.

Bij de colleges op ‘t Rijks zijn leerlingen aanwezig, evenals docenten en medewerkers van de 165 bedrijven, instellingen en gemeenten uit het netwerk. De overige scholieren volgen alles via een livestream.

Op 6 oktober spreekt Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging, op 3 november Stijn Markusse uit Breda over boerschappen, het bezorgen van lokale producten. Op 1 december vertelt Rodney van den Hengel over zijn ‘Heilige Boontjes’, jongeren met een crimineel verleden die hij aan het werk helpt.

Mireille Geijsens van I-did is 19 januari te gast, op 9 februari gevolgd door vegetarische slager Jaap Korteweg over zijn mechanische koe. De slotsessie is op 9 maart.

Via thema’s als horeca, arbeidsparticipatie, bouw, agri, technologie en zorg worden jongeren aan bedrijven gekoppeld. Samen pakken ze betekenisvolle nieuwe projecten in de regio op.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.