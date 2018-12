Betere tijdelijke stroomvoorziening na explosie Bergen op Zoom

De tijdelijke voorziening is klaar. Medewerkers van de gemeente legden deze week de laatste hand aan de bestrating. Meteen na de explosie is een tijdelijk transformatorhuisje geplaatst om de omwonenden en ondernemers zo snel mogelijk weer van stroom te voorzien. ,,De plek was niet ideaal, een winkel was slecht bereikbaar en de kabels lagen over de grond", vertelt woordvoerder Bob Winkckels van Enexis. Het transformatorhuis is nu verplaatst en de kabels zijn onder de grond gelegd.

Onderzoek

,,Uiteindelijk is het de bedoeling dat het transformatorhuis weer terugkomt op de plek van voor de explosie. Dat duurt nog even want er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak van de explosie.” Het is niet bekend wanneer dat onderzoek is afgerond maar de verwachting is dat het zeker nog enkele maanden gaat duren. ,,Daarom is nu een tijdelijke voorziening aangelegd. Omwonenden zijn daarvan in kennis gesteld . Ook als we straks overgaan naar de definitieve voorziening, krijgen omwonenden daarvan bericht.” In totaal zijn 129 klanten direct afhankelijk van dit transformatorhuis. Het gaat dan om direct omwonenden en diverse cafés en restaurants.