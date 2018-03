Betaalbare starterswoningen in Dinteloord zijn 'mooie aanwinst'

DINTELOORD - Veertien betaalbare nieuwbouwwoningen voor starters en alleenstaanden aan De Pinas in Dinteloord. Dat is de inzet van ontwikkelaar Van Grunsven Groep uit Erp die hiervoor vrijdagochtend een overeenkomst tekende met VVD-wethouder Petra Lepolder.

De (optie)overeenkomst houdt in dat aan de Dinteloordse Pinas bouwgrond wordt gereserveerd voor Van Grunsven Groep. Het bestemmingsplan terplekke is al geactualiseerd waardoor de procedures vlot afgewikkeld kunnen worden. Directeur Marcel Hoogendorp van Van Grunsven Groep hoopt de omgevingsvergunning begin mei aan te vragen bij de gemeente. De bouw zou dan na de zomervakantie kunnen starten. Geplande oplevering: voorjaar 2019.

Wethouder Lepolder is in haar nopjes met het project; het eerste in zijn soort voor starters en alleenstaanden. ,,Vorig jaar tijdens de Steenbergse woonbeurs bleek dat er veel vraag is naar kleinere en betaalbare woningen voor deze groep. Dankzij het nieuwe bestemmingsplan kunnen we daar snel en flexibel op in spelen.''

Van Grunsven Groep wil in Dinteloord - in het gebied van de Oostgroeneweg- een rij van veertien huizen bouwen met een oppervlakte van zo'n 54 vierkante meter. Twaalf woningen krijgen één slaapkamer in de vorm van een vide op de eerste etage; de twee hoekwoningen krijgen twee slaapkamers.

Enthousiast

Lepolder bezocht een vergelijkbaar project van de ontwikkelaar in Tilburg. Ze is enthousiast. ,,Het zijn kleine, maar zeer volwaardige woningen met veel lichtinval, een tuin en berging.'' Op de begane grond (toilet, badkamer, keukenblok en zitruimte) komt vloerverwarming. De hoekwoningen met twee slaapkamers zijn geschikt voor stelletjes.

Directeur Hoogendorp van Van Grunsven Groep weet nog niet of het koop- of huurwoningen worden. ,,Beide opties zijn mogelijk. Maar we garanderen dat de huizen betaalbaar worden voor starters.''

Het nieuwe bestemmingsplan De Pinas is volgens wethouder Lepolder hét voorbeeld van de nieuwe flexibele werkwijze. ,,Een bestemmingsplan dat niet is dichtgetimmerd met allerlei regeltjes, maar waarin alleen randvoorwaarden staan. Hierdoor kun je snel inspelen op de vraag in de woningmarkt.''