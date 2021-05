Bestuurster met spoed naar ziekenhuis na botsing op kruispunt in Bergen op Zoom

Lintje voor Bolders, leidersrol VVD naar Bakker

6 mei HOOGERHEIDE - Bij zijn afscheid als raadslid in de gemeente Woensdrecht is Manus Bolders uit Hoogerheide donderdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Marius Bakker volgt hem op als VVD-fractievoorzitter.