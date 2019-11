Bestuurder van brommobiel botst hard achterop auto in Halsteren, gewond naar het ziekenhuis gebracht

Pat Boek: belevenis­sen van een nuchtere deejay uit Ossend­recht in boekvorm

7:00 OSSENDRECHT - Geen nieuwe plaat of videoclip, maar een zelf geschreven boek. In de muziekwereld van de harde dance, is dat een zeldzaamheid. Patrick Burremans alias Pat B schreef voor zijn fans een verhalenbundel over zijn belevenissen in de weekends.