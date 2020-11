Bestuurder moet auto inleveren na vondst 8950 stuks illegaal vuurwerk in Zevenbergschen Hoek, twee mannen aangehouden

Op het moment van aanspreken zagen de agenten dat de 22-jarige bestuurder een doos met vuurwerk in zijn auto had liggen. Het bleek om zwaar, illegaal vuurwerk te gaan. Na onderzoek concludeerden de agenten dat er in totaal vijf dozen met verboden vuurwerk in de auto lagen, goed voor 8950 stuks.

Romeinse kaarsen en nitraten

De Rotterdammer had onder andere Romeinse kaarsen en nitraten in zijn auto liggen. De auto waarin de twee mannen reden is in beslag genomen en weggesleept door een takelbedrijf. De Officier van Justitie bepaalt wat er met de auto gaat gebeuren. Het vuurwerk is vernietigd.