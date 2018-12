Bestuurder heeft bijna vijf keer meer alcohol op dan toegestaan in Hoogerheide, moet rijbewijs inleveren

Bedrijfsaf­val straks taboe op milieu­straat in Ossend­recht

12:42 OSSENDRECHT - De gemeente Woensdrecht en afvalverwerker Saver gaan er streng op toe zien dat er geen bedrijfsafval meer wordt gestort bij de milieustraat in Ossendrecht. De nieuwe toegangsregels gelden per 1 januari 2019, ook in buurgemeenten als Bergen op Zoom en Steenbergen.