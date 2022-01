Bestuurder (20) uit Bergen op Zoom vlucht na stopteken, crasht tegen auto en rent weg

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft dinsdagavond een 20-jarige automobilist uit Bergen op Zoom aangehouden na een achtervolging. De automobilist had een stopteken van de politie genegeerd op de Ericalaan in zijn woonplaats en was snel weggereden.